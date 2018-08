Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia ca, in urma exploziei petrecute la data de 6 august 2018, la Bologna, circulatia pe autostrada A14 este intrerupta in zona afectata de accident. O echipa consulara din cadrul Consulatului…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Muntenegru ca autoritatile locale au instituit restrictii de circulatie, cauzate de desfasurarea lucrarilor de constructie reabilitare de drumuri. De asemenea, autoritatile muntenegrene…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ii anunta pe cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Muntenegru ca autoritatile locale au instituit restrictii de circulatie din cauza unor lucrari de constructie/reabilitare de drumuri.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Japonia ca, in conformitate cu informatiile distribuite de Agentia Meteorologica nipona, majoritatea prefecturilor din partea de vest a tarii se afla sub atentionare de ploi abundente…

- Circulatia rutiera este oprita, sambata dimineata, pe trei drumuri nationale, in urma ploilor torentiale care au dus la inundarea soselelor, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Astfel, in urma precipitatiilor abundente din ultima perioada care au dus la scurgerea…

- Cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia sunt atenționați de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ca orarul zborurilor si activitatea aeroportului din Bologna ar putea fi afectate vineri, in intervalul orar 13.00 – 17.00, de greve locale si generale.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca pe tot parcursul zilei de astazi a fost anuntata o greva generala in mai multe sectoare de activitate, precum transporturile. Astfel, se afla in greva lucratorii care…