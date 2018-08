Atentionare de calatorie in Croatia. Este cod rosu de canicula

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaz cetenii români care se afl tranziteaz sau cltoresc în Republica Croaia c prognozele meteorologice pentru perioada 0206 august 2018 indic o cretere semnificativ a temperaturilor fapt ce a determinat emiterea unui cod rou de canicul pentru regiunile Kn...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Spaniei ca autoritatile spaniole au emis o avertizare de cod portocaliu de canicula pentru regiunea Andaluzia - Cordoba, Jaen, Huelva, Sevilla - unde vor fi inregistrate…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Japonia ca, in conformitate cu informatiile distribuite de Agentia Meteorologica nipona, majoritatea prefecturilor din partea de vest a tarii se afla sub atentionare de ploi abundente…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Georgia ca prognozele meteorologice indica o crestere semnificativa a temperaturilor, peste media caracteristica acestei perioade. Astfel, potrivit unui comunicat…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana ca vineri, in intervalul orar 13,00 - 17,00, sunt anuntate greve (locale si generale), care pot afecta orarul zborurilor si activitatea aeroportului din Bologna, se…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Irak ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in contextul alegerilor parlamentare din 12 mai, in intervalul orar 00,00 - 24,00, frontierele aeriene si terestre…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Libaneza ca, in contextul organizarii, la data de 6 mai 2018, de alegeri parlamentare este de așteptat sa se desfașoare manifestații publice in jurul secțiilor de votare, in…