Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria ca de la 1 iulie intra in vigoare, in aceasta tara, noile prevederi referitoare la taxele de drum (TOLL) pentru mijloacele de transport marfa si pasageri.

- E vara, e anotimpul concediilor și al vacanțelor. Daca aveți planuri de calatorie in Spania, e bine sa țineți cont de faptul ca se anunța zile calduroase, cu temperaturi caniculare. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, luni seara, o atenționare de calatorie pentru Spania, anunțand ca au fost…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria catre Republica Elena si Republica Turcia, precum si retur catre Romania, in perioada 31 mai - 5 iunie 2023, ca se preconizeaza inregistrarea unor timpi de asteptare…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis joi seara o atenționare de calatorie privind restricții de circulație in zona punctelor de trecere a frontierei Ruse și Kardam, din cauza unor proteste ale fermierilor bulgari.