In Bulgaria, incepand cu luna iulie, au intrat in vigoare noi prevederi referitoare la taxele de drum (TOLL) pentru circulatia autovehiculelor de transport marfa si pasageri, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. Astfel, incepand cu data de 1 iulie, drumurile nationale de categoria a II-a vor fi incluse in sistemul de taxare tip TOLL pentru autovehiculele de marfa si pasageri, iar cuantumul acestor taxe de drum pentru autostrazi si drumurile nationale de categoria I va fi majorat in doua etape. Majorarea cuantumului taxelor pentru mijloacele de transport marfa si pasageri cu greutate mai mare…