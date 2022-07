Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei, comunitatile autonome Andaluzia si Extremadura, ca Agentia Meteorologica spaniola a emis un cod rosu de canicula, pentru pentru perioada 13 14 iulie 2022.Cetatenii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe cale aeriana inspre si dinspre Regatul Spaniei ca mai multe organizatii sindicale au anuntat prelungirea grevei insotitorilor de zbor ai companiei aeriene Ryanair, in perioadele…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Portugheza ca autoritațile portugheze au emis o atenționare meteorologica privind temperaturi extreme, in special pentru zona continentala, cu valori cuprinse intre 42°…

- Atentionare de calatorie emisa de MAE: Greva a angajatilor din transportul public maritim din Grecia, anuntata pentru 1 mai. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde este anuntata, pentru 1 mai, o greva a angajatilor din transportul...