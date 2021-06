Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul National elen de Meteorologie a emis o prognoza de fenomene meteo extreme (deteriorarea rapida a vremii, furtuni insotite de intensificari puternice ale vantului…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie bulgar, in perioada 4 5 aprilie 2021, o parte insemnata a teritoriului bulgar…

