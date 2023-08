Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, pentru perioada 31 iulie - 4 august 2023, autoritatile locale au anuntat existenta unui risc major de producere a incendiilor de

- Turiștii romani care se afla deja sau au planuri de vacanța in Grecia e bine sa știe ca in unele zone din aceasta țara se menține riscul ridicat de producere a incendiilor de vegetație. Precizari in acest sens au venit recent de la Ministerul de Externe, sub forma unei atenționari de calatorie. Despre…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Italia, unde traficul aerian pe aeroporturile din Catania si Palermo este perturbat, din cauza incendiilor de vegetatie.

