Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca Institutul local al Marii si Atmosferei (IPMA) a emis o...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in ultimele zile, capitala Atena se confrunta cu incendii de vegetatie, declansate si in contextul unui val de caldura, care s a abatut asupra tarii, cu temperaturi de…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in ultimele zile, capitala Atena se confrunta cu incendii de vegetatie, declansate si in contextul unui val de caldura care s-a abatut asupra tarii, cu temperaturi de…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, pe 25 si 26 iulie, va avea loc o greva a personalului de bord al companiei aeriene Ryanair, informeaza un comunicat de presa al MAE, transmis vineri AGERPRES.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii români care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca în Republica Portugheza ca, în perioada 25-26 iulie 2018, va avea loc o greva a personalului de bord al companiei aeriene Ryanair.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca pe tot parcursul zilei de astazi a fost anuntata o greva generala in mai multe sectoare de activitate, precum transporturile. Astfel, se afla in greva lucratorii care…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, pentru data de 30 mai 2018, a fost anuntata greva generala de 24 de ore, incepand cu ora 00:01 si pana la orele 24:00 de catre: 1. Administratia Suprema a Functionarilor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaz cetenii români care se afl tranziteaz sau doresc s cltoreasc în Republica Francez c autoritile locale vor menine pân la 31 octombrie 2018 controalele la frontiere fcând cunoscut &ldquopersistena&rdquo ameninrii teroriste. Controalele la fro...