- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Norvegiei ca autoritatile locale extind pana pe 11 noiembrie regimul...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa se deplaseze in Regatul Suediei sau Regatul Danemarcei ca autoritatile locale au anuntat prelungirea perioadei de efectuare a controalelor la frontiere pana in luna noiembrie. In aceste conditii, toate persoanele…

- Toate punctele de trecere a frontierei bulgare, aflate la frontierele interne si externe, pe sensurile de intrare si iesire din Bulgaria, vor lucra in regim special, in perioada 8 - 10 aprilie, ceea ce va determina cresterea duratei de prelucrare a documentelor persoanelor si marfurilor supuse controlului,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Ungaria ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in perioada Sarbatorilor Pastelui romano-catolic (30 martie - 2 aprilie 2018), pe intreg teritoriul ungar se…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, marti, atentionari de calatorie pentru Republica Franceza si Regatul Suediei, urmare a emiterii unor Coduri portocalii de ninsoare si viscol. Potrivit unui...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bali, Republica Indonezia ca zona de restrictie in jurul vulcanului situat pe muntele Agung a fost redusa la 4 km, iar gradul de alerta a fost coborat la III (standby). Autoritatile indoneziene…