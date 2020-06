Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, joi dimineața, o atenționare Cod Galben de ploi, valabila pana sambata, pentru toata țara. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), cantitațile de apa vor depași 25…30 l/mp și pe arii restranse 40…60 l/mp. Atenționarea intra in vigoare joi, la ora 10.00, și expira…

- Meteorologii anunța instabilitate atmosferica in Capitala incepand de miercuri pana vineri, urmand sp apara ploi torențiale, descarcari electrice și vijelii, iar temperaturile vor fi in scadere, conform prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM),In special din orele serii de…

- Opt judete din nord-vestul tarii se vor afla pe parcursul zilei de duminica sub o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), în intervalul 7 iunie, ora 13:00 - 7 iunie, ora 21:00, în nord-vestul tarii…

- Temperaturile vor atinge, duminica, 30 de grade, in București, dar va fi innorat și sunt posibile ploi cu fulgere, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi și vijelii in partea de Nord-Vest a țarii, valabila pana duminica seara, la ora 21.00.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, prognoza valabila pentru urmatoarele patru saptamani. Ultima saptamana din luna mai și prima din iunie sunt caracterizate de temperaturi mai scazute decat media perioadei, insa temperaturile vor reveni la normal din 8 iunie. In perioada 25…

- Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea. Probabilitatea pentru manifestari de instabilitate atmosferica va fi ridicata pe tot parcursul intervalului.Prima saptamana de prognoza va debuta cu valori…

- Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.In prima zi vremea va fi mai calda decat in mod normal la aceasta data, cu o medie a temperaturilor maxime de 17...18 grade. In urmatoarele doua zile va fi deosebit…

- Meteorologii prognozeaza pentru urmatoarele doua saptamani (19 – 29 martie) o vreme schimbatoare in aproape toata tara, cu medii ale valorii termice diurne de 17-18 grade, dar si cu scaderi cu pana la zece grade Celsius in anumite intervale, in timp ce probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va…