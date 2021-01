Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o avertizare Cod galben de ninsori abundente, valabila pana luni dupa-amiaza, in 20 de judete si in Municipiul Bucuresti. Potrivit sursei citate, in intervalul 10 ianuarie, ora 18:00 – 11 ianuarie, ora 14:00, vor predomina ninsorile, moderate si insemnate cantitativ si se va depune strat consistent de zapada, ce va depasi local 10 – 20 cm si, izolat, 30 – 40 cm. Astfel, in cursul noptii de duminica spre luni (10/11 ianuarie), in sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, precum si in Muntii Banatului si in zona Carpatilor…