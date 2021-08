Stiri pe aceeasi tema

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie MESAJ 1 AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 31 iulie Fenomene vizate: val de caldura, disconfort termic ridicat și canicula Zone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat, valul de caldura va persista in cea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marți, noi avertizari Cod galben si Cod portocaliu de vreme instabila, ce vizeaza cea mai mare parte din tara, inclusiv zone din județul Vrancea. Sunt așteptate cantitați de apa ce vor depași 80 de litri pe metru patrat, in vestul județului, zona montana.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marți, noi avertizari Cod galben si Cod portocaliu de vreme instabila, ce vizeaza cea mai mare parte din tara, inclusiv zone din județul Vrancea. Sunt așteptate cantitați de apa ce vor depași 80 de litri pe metru patrat, in vestul județului, zona montana.…

- Meteorologii anunța instabilitate atmosferica, ploi, vijelii, descarcari electrice și posibila grindina in aproape toate regiunile in urmatoarele zile. Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi avertizari de vreme rea. Jumatate din țara se va afla sub cod portocaliu de ploi abundente și furtuni…

- Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, noi avertizari Cod galben si Cod portocaliu de vreme instabila, dar si de canicula, ce vizeaza in total 33 de judete, pana joi. Conform prognozei de specialitate, in intervalul 30 iunie, ora 11:00 – 1 iulie, ora 12:00,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis marți, 22 iunie, mai multe averizari cod galben și portocaliu. Va fi canicula și disconfort termic in toata țara, inclusiv in județul Vrancea, iar ploile vor continua sa iși faca simțita prezența in zonele de munte ale județului nostru. COD GALBEN…

- Meteorologii nu vin cu vești bune despre vremea pentru perioada urmatoare, semn ca ploile inca nu se dau duse din peisaj. Ceea ce va face ca umbrelele sa continue sa fie accesorii utile. In dimineața zilei de duminica, 20 iunie, Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza. Astfel,…

- Vremea va continua sa fie capricioasa, in perioada imediat urmatoare, iar ploile nu vor lipsi din peisaj, așa ca nu uitați umbrelele sau pelerinele de ploaie, cand plecați de acasa. Mai mult, meteorologii anunța și frecvente descarcari electrice, dar și vijelii și caderi de grindina. Administrația Naționala…