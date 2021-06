Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis, miercuri, 9 iunie, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata valabila intre orele 12.00-22.00. De asemenea, meteorologii au emis și o prognoza speciala pentru București.Potrivit ANM, pe parcursul zilei de miercuri, 9…

- Cod galben de ploi insemnate cantitativ si instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila pana in 1 iunie, ora 21:00. In intervalul menționat, in Dobrogea, in estul și nord-estul Munteniei și in jumatatea de sud a Moldovei va ploua insemnat cantitativ. In Banat, Crișana, Oltenia, cea mai…

- ANM a transmis o informare meteorologica de vreme rea.Astfel, potrivit meteorologilor, se va semnala cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata.In intervalul 27 mai, ora 12:00 ndash; 29 mai, ora 10:00, in zona Muntilor Banatului, a Carpatilor Meridionali si Orientali, in Oltenia si…

- ANM a emis miercuri un cod galben de instabilitate atmosferica accentuata pentru sudul județului Alba și pentru zona Carpaților Meridionali și a Carpaților de Curbura. Interval de valabilitate al avertizarii este 26 mai, ora 14:00 – 27 mai, ora 06:00. Zone afectate sunt conform harții de mai sus. In…

- Eveniment Județul Teleorman sub Cod galben de vijelii, grindina și ploi torențiale mai 26, 2021 10:37 Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila in intervalul 26 mai, ora 14:00 – 27 mai, ora 06:00, care…

- Eveniment Cod galben de ploi si ninsori in cea mai mare parte a tarii, pana joi dimineața martie 16, 2021 11:21 Meteorologii au emis, marți, o noua avertizare Cod galben de ploi si ninsori, valabila pana joi dimineata, in cea mai mare parte a tarii, iar la munte si local in Transilvania si Moldova…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ploi si ninsori, valabila pana joi dimineata, in cea mai mare parte a tarii, iar la munte si local in Transilvania si Moldova stratul de zapada nou depus va fi consistent. In zona Carpatilor Meridionali si de Curbura, va fi Cod portocaliu de ninsori…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, ieri, atentionarea tip Cod Galben valabila de astazi de la ora 14.00 pana miercuri la ora 20.00. Fenomene si zone vizate: ninsori si strat consistent de zapada la munte si in Transilvania; viscol la altitudini de peste 1500 m; ploi si ninsori abundente…