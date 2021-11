Stiri pe aceeasi tema

- Tipul mesajului : Atenționare nowcasting Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Data emiterii : 12-11-2021 ora 17 Nr. mesajului : 1 Valabil de la : 12-11-2021 ora 17:10 pana la : 12-11-2021

- Traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata, joi dimineata, in judetele Alba, Cluj, Harghita, Hunedoara, Mures si Sibiu, anunta Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane. „Se circula in conditii de ceata, care reduce vizibilitatea sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri, pe mai multe artere…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi dimineata, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata pentru zone din sase judete situate in Transilvania, ce vor fi valabile in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, se va semnala ceata, care determina reducerea vizibilitații…

- Atenționare COD GALBEN de CEAȚA in Alba și alte județe din țara. Vizibilitate scazuta local sub 200 m și izolat sub 50 m Meteorologii au emis joi dimineața o atenționare Cod Galben de ceața valabila in zona joasa a județului Alba și alte județe din țara. Potrivit ANM, pana la ora 11:00 se va semnala…

- Traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata, joi dimineata, in judetele Alba, Cluj, Harghita, Hunedoara, Mures si Sibiu, anunta Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane.„Se circula in conditii de ceata, care reduce vizibilitatea sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri, pe mai multe artere…

- COD GALBEN de CEAȚA in Alba. Vizibilitate redusa local sub 200 m și izolat sub 50 m. Atenționari pentru șoferi Județul Alba se afla sub atenționare Cod Galben de ceața, miercuri dimineața. Pana la ora 11:00 este vizata zona joasa a județului Alba. Se va semnala ceața care determina reducerea vizibilitații…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, in aceasta dimineața, o atenționare Cod Galben de ceata, valabila in localitați din mai multe judete, intre care și Brașovul. Potrivit meteorologilor, in zona depresionara a județului Brașov, pana la ora 09:00, se va semnala ceata, care determina…

- Atenționare COD GALBEN de ceața și ghețuș, in Alba. Vizibilitate scazuta. Recomandari pentru șoferi Județul Alba este sub atenționare Cod Galben de ceața, vineri dimineața. Potrivit meteorologilor, se va semnala ceața care determina reducerea vizibilitații sub 200 m și izolat sub 100 m. Va favoriza,…