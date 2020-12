Atenționare Cod galben de ceață în mai multe județe în această dimineață Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica dimineata, o atentionare Cod galben de ceata pentru mai multe localitati din judetele judetele Arges, Prahova si Dambovita, valabila in urmatoarele ore. Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, va fi ceata ce determina scaderea vizibilitatii, local, sub 200 de metri, in judetul Arges, respectiv in localitatile: Campulung, Curtea de Arges, Mioveni, Bascov, Baiculesti, Pietrosani, Albestii de Arges, Mihaesti, Corbeni, Cosesti, Leresti, Stalpeni, Schitu Golesti, Corbi, Stoenesti, Valea Mare Pravat, Musatesti, Balilesti, Malureni, Titesti,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata atentionari nowcasting Cod galben de ceata valabile in orele urmatoare in localitati din judetele Arges, Gorj, Dolj si Valcea. Potrivit meteorologilor, pana la ora 12:00, in judetul Arges (Campulung, Curtea de Arges, Mioveni, Stefanesti, Calinesti,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri seara, o atentionare nowcasting Cod galben de ceata pentru localitati din judetul Arges, valabila in urmatoarele ore. Potrivit ANM, pana sambata, la ora 2:00, in localitatile Campulung, Curtea de Arges, Mioveni, Bascov, Baiculesti, Pietrosani,…

- La nivelul judetului s-a trecut de 8.100 de cazuri de imbolnavire cu Covid-19 Violeta Stoica Creșterea numarului de cazuri de infectare cu coronavirus in județul Prahova și necesitatea internarii multora dintre cei testați pozitiv la SARS Cov-2 au adus in pragul ocuparii complete a paturilor destinate…

- Comitetul pentru Situații de Urgența Prahova a decis in aceasta seara impunerea de restricții pentru 29 de orașe și comune unde rata de infectare este mai mare de 1,5 cazuri la mia de locuitori.Publicitate Astfel, pentru unitațile administrativ teritoriale: Poienarii Burchii, Paulești, Surani, Breaza,…

- Violeta Stoica Președintele Consiliului Județean Prahova și primarii celor 104 localitați prahovene, alaturi de consiliul județean și consiliile locale rezultate in urma alegerilor din 27 septembrie vor lua decizii pentru prahoveni in umatorii patru ani. Duminica, prahovenii au ales cine ii va reprezenta…

- Liberalii au câstigat alegerile pentru functia de primar în statiunile de pe Valea Prahovei Sinaia, Busteni si Azuga. Potrivit rezultatelor partiale postate pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente, candidatii PNL Prahova au câstigat functia de primar în sase orase, inclusiv…

- Noii PRIMARI din Arges! Vezi cine va conduce fiecare localitate in viitorii 4 ani. Potrivit primelor rezultate dupa numaratoarea partiala a voturilor la alegerile de duminica, edilii locali ce vor conduce in Arges sunt urmatorii. ORASE SI MUNICIPII Pitesti: Cristian Gentea – PSD Campulung: Elena Lasconi…