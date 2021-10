Stiri pe aceeasi tema

- Incepem ziua cu un nou avertisment meteo venit de la Administrația Naționala de Meteorologie. Conform anunțului specialiștilor, astazi, 20 octombrie, 13 județe din țara noastra se afla sub cod galben de ceața. Astfel, in zonele vizate, vizibilitatea este sub 50 de metri.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineata, mai multe atentionari Cod galben de ceata pentru zone din judetele Cluj, Alba, Sibiu si Suceava, valabile in orele...

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Fenomene vizate: cantitați de apa insemnate Interval de valabilitate: 31 august, ora 12:00 – 01 septembrie, ora 10:00 Zone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat, in Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri dupa amiaza, o atentionare nowcasting Cod galben de vijelii pentru localitati din sase judete din Moldova, valabila in perioada urmatoare.

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Data emiterii : 16-08-2021 ora 15 Nr. mesajului : 1 Valabil de la : 16-08-2021 ora 15:30 pana la : 16-08-2021 ora 16:30 In zona : Județul Suceava: Broșteni; Județul Neamt: zona de munte de peste cota 1800 m; Județul Neamt: Vanatori-Neamț,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, atentionare Cod galben care vizeaza val de caldura, canicula si disconfort termic accentuat, fenomene care vor afecta cea mai mare parte a tarii luni si marti. Valul de caldura se va intensifica si va cuprinde luni cea mai mare parte…

- Cu doar o zi inainte de mult-așteptatul week-end, meteorologii au emis o atenționare COD GALBEN și au anunțat ce se intampla cu temperaturile. Așadar, vin vești noi de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Vineri la pranz a fost emisa o atenționare meteo, ce va fi valabila pentru zilele…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare meteo cod galben de canicula, in aproape toata țara. Temperaturile vor urca pana la 39 de grade. Interval de valabilitate: 27, 28, 29, 30, 31 iulie Fenomene vizate: val de caldura, disconfort termic ... The post Cod galben de canicula: temperaturile…