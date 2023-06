Stiri pe aceeasi tema

- Peste 170 de entitati neautorizate presteaza in mediul online servicii si activitati de investitii, avertizeaza Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)."Autoritatea de Supraveghere Financiara continua sa avertizeze consumatorii cu privire la existenta, in mediul online, a unor entitati care…

- ”Sustin ca CEC sa intre pe piata asigurarilor”, a spus premierul, aratand ca sunt doua posibilitati, fie sa infiinteze o companie noua sau sa preia de pe piata o companie. ”Nu voi fi de acord sa infiintam compania daca nu e si pe asigurari”, a mai spus seful Executivului. Premierul a precizat ca…

- Seful Autoritatii de Supraveghere Financiara, Nicu Marcu a declarat luni, dupa audierea in comisiile reunite din Senat, despre o demisiei in urma scandalului de pe piata RCA, ca ASF a identificat toate defectiunile acestor companii si a solicitat intrarea in faliment, conform news.ro.„Autoritatea…

- ”Autoritatea de Supraveghere Financiara si in privinta companiei City si in privinta companiei Euroins a identificat toate defectiunile acestor companii si Autoritatea a solicitat intrarea in faliment a acestor companii. De ce trebuie sa ne dam demisia? Pentru ca noi am identificat si am solicitat intrarea…

- Dupa eșecul pe piața asigurarilor cu City Insurance, acum Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) este implicata in scandalul Euroins, companie intrata recent in insolvența. In ciuda controverselor, conducerea ASF caștiga salarii babane, care au crescut odata cu in ...

- Situatia de la Euroins afecteaza milioane de romani care, de buna credinta, au incheiat o polita cu aceasta societate de asigurari. Vestea ca Autoritatea de Supraveghere Financiara a decis sa retraga autorizatia de functionare a Euroins Romania a cazut ca un traznet asupra tuturor celor care au incheiat…

- Falimentul demarat la Euroins este ultimul dintr-o serie de prabușiri ale unora din cei cei mai mari asiguratori din Romania in ultimii 8 ani. Pentru romani, asta a insemnat o explozie a prețurilor RCA.Dupa 2 ani de controale și amenzi cuprinse intre 34.000 de lei și peste 3,5 milioane de lei date…

- Valentin Ionescu, directorul general sector Asigurari din cadrul Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), a declarat, sambata, la Digi24, ca Autoritatea a aprobat vineri un pachet de masuri pentru piața de asigurari, in urma intrarii in insolvența a Euroins, pe care il va trimite luni Ministerului…