- Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor (MMAP), in colaborare cu Administrația Naționala „Apele Romane" (ANAR), in calitate de partener, deruleaza Proiectul „Intarirea capacitații autoritații publice centrale in domeniul apelor in scopul implementarii etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al Directivei…

- Decembrie este luna furtunilor pe litoral, iar valurile trag nisipul inapoi in apa. Specialiștii de la Apele Romane au fost chemați in zona afectata.Administratorii plajelor spun ca fenomenul ar fi unul pozitv, dupa ce asta vara, turiștii s-au plans ca fac zeci de minute pana la malul marii. Mai mult,…

- Documente si fotografii adunate de Elie Bufnea in perioada in care a facut parte din cel de al doilea Corp al Voluntarilor Romani din Siberia, obiecte donate de acesta, printr-un colet postal, Muzeului National al Unirii in 1976, au fost expuse la Sala Unirii din Alba Iulia.

- RER-RETIM: In cartierul Ampoi din Alba Iulia au fost identificate multiple probleme la punctele de colectare a deșeurilor (P) Incepand cu 1 decembrie 2021 Asocierea RER Vest-RETIM preia colectarea și transportul deșeurilor municipale din Alba Iulia. Pentru a cunoaște situația reala din teren și in vederea…

- Astazi, 22 octombrie 2021, in județul Alba au fost raportate 301 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 28.563 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 24.267 de persoane au…

- Date statistice COVID-19 din 22.10.2021: – Total persoane confirmate: 28563 – Cazuri noi in ultimele 24 h: 301 – Total persoane vindecate: 24267 – Total decese: 815 – Decese in ultimele 24 h: 10 (1. Femeie, 88 de ani, din Sasciori; 2. Barbat, 70 de ani, din Campeni; 3. Barbat, 62 de ani, din Sebes;…

Primaria Turda a inceput asfalarea strazii Alba Iulia, de la ieșirea din Turda spre Alba Iulia, astfel incat la finalizarea lucrarilor de la podul peste Arieș, aceasta porțiune de drum sa fie și ea...