- Mai multe porțiuni din Transfagarașan vor fi inchise vineri, pentru a se putea desfașura Turul Ciclist al Sibiului, anunța Turnul Sfatului, care citeaza Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov. Conducatorii auto sunt rugați sa respecte indicațiile agenților de poliție și ale personalului de semnalizare…

- ATENȚIE DAMBOVIȚENI! AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN de FURTUNI IN TOT JUDEȚUL DAMBOVIȚA , valabila pentru județul Dambovița in intervalul The post ATENȚIE DAMBOVIȚENI! AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN de FURTUNI IN TOT JUDEȚUL DAMBOVIȚA first appeared on Partener TV .

- MARE ATENȚIE!POLIȚIȘTII SUNT DEJA IN STRADA, in saptamana 5 – 11 iunie a.c., la nivel național, polițiștii rutieri desfașoara actiuni, in zonele și pe tronsoanele de drum The post MARE ATENȚIE!POLIȚIȘTII SUNT DEJA IN STRADA first appeared on Partener TV .

- Continua lucrarile de asfaltare a intersectiei bulevardului Alexandru Lapusneanu cu strada Soveja. Pentru ca lucrarile sa se desfasoare in conditii optime, intersectia bulevardului Alexandru Lapusneanu cu strada Soveja zona City Park Mall va fi inchisa circulatiei rutiere in noaptea de 30.05.2023 spre…

- Primaria Municipiului Dej anunța ca incepand cu data de 23 mai, ora 08:00, se intervine cu lucrari pentru modernizarea parții carosabile pe strada George Coșbuc. Pentru derularea in condiții optime și in siguranța a lucrarilor, circulația pe strada George Coșbuc va fi inchisa in perioada 23 mai, ora…

- ATENȚIE la mesajele inșelatoare pe care le primiți pe telefon, avertismentul vine din partea Poliției Romane. Mesajele inșelatoare, prin care se incearca sa vi se fure banii, identitatea, date personale sensibile, apar frecvent. Priviți cu atenție mesajul din fotografie! Daca il veți regasiți, intr-o…

- Primaria Sfantu Gheorghe informeaza locuitorii ca incepand de astazi, 3 mai, strada Fabricii se va inchide circulatiei rutiere, pe tronsonul dintre b-dul Gen. Grigore Balan si strada Banki Donath. Atentie! Din aceasta cauza, pe perioada lucrarilor, strada Tigaretei va avea dublu sens de circulatie.…

- Avertizare meteorologica nowcasting in județul Dambovița , valabila pana la ora 09:00. Județul Dambovita: Crevedia, Tartașești; Se va semnala : local ceața care determina scaderea vizibilitații sub 200 m.Atenție! Adaptați viteza la condițiile de drum Urmarește Partener TV și pe Google News The post…