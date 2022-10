ATENTIE – zeci de animale furate de pe camp, la Sageata (Buzau) In aceasta saptamana, politisti din cadrul Sectiei de politie rurala Maracineni au identificat si depistat principalii banuiti de comiterea unui furt de animale, stabilind ca este vorba de trei barbati cu varstecuprinse intre 17 si 28 de ani, toți din Sageata. Fapta a fost sesizata politiei in data de 13 octombrie a.c. de catre proprietar, un barbat in varsta de 67 de ani, din Vadu Pasii. Cei trei sunt banuiti ca, in data de 7 octombrie a.c., ar fi sustras 16 ovine si 17 caprine ce fusesera lasate nesupravegheate de catre proprietar, in extravilanul localitatii Dambroca, in zona unui… Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit IPJ Buzau, in data de 9 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Maracineni, au fost sesizați de catre un tanar in varsta de 29 de ani, din Sageata, cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta sustrage legume de pe terenul sau, aflat in localitatea Vadu Pașii.

- Saptamana aceasta, polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Pogoanele au depistat principalii banuiți, 3 persoane cu varste cuprinse intre 14 și 36 de ani, toți din Padina, in cazul unui furt calificat dintr-o locuința din localitatea Padina. Fapta a fost sesizata in ziua de 28 septembrie…

- In ziua de 22 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Maracineni au fost sesizați de catre un polițist local cu privire la faptul ca 2 persoane sustrag pavele depozitate in apropierea Dj203 K, in localitatea Sageata.

- In aceasta dimineața, traficul pe DJ203K, in Vadu Pașii, a fost dirijat, in urma unui accident rutier soldat cu ranirea unei fetițe. Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe direcția Buzau catre Sageata de catre un șofer buzoian, in varsta de 51 de ani, a surprins și…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție rurala Maracineni au depistat principalul banuit in cazul unui furt din anexa unui imobil din localitatea Vadu Pașii. Fapta a fost sesizata de catre persoana vatamata, o femeie in varsta de 61 de ani, din Vadu Pașii. Din verificari s-a stabilit faptul ca in…

- La o zi dupa ce a furat o autoutilitara de pe raza comunei Sageata, un tanar din Vadu Pașii a produs un accident pe DJ 203 D, in extravilanul localitații Maxenu. Furtul fusese reclamat in data de 23 iulie, de catre un un barbat in varsta de 33 de ani, care a sesizat ca autoutilitara nu mai este in…

- In ziua de 24 iulie a.c., in continuarea activitatilor desfasurate de politistii de la Secsia de politie rurala Maracineni cu privire la furtul unei autoutilitare de pe raza comunei Sageata a fost identificat si depistat principalul banuit de comiterea faptei, stabilind ca este vorba despre un tanar…

- Zilele acestea, politistii de investigatii criminale de la de la Politia municipiului Buzau, cu sprijinul politistilor Sectiei de politie rurala Maracineni, au retinut pentru 24 de ore, pe baza de ordonanta, fata de un tanar de 26 de ani, din Maracineni. Politistii au fost sesizati in dimineata de 18…