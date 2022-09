Atenţie, vremea rea! Cod Portocaliu de vijelii în Banat Local in Banat, Crișana, vestul Transilvaniei și nordul Carpaților Orientali vor fi perioade cu averse torențiale, vijelii puternice, frecvente descarcari electrice și pe arii restranse grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitați de apa de peste 40-60 l/mp și izolat 70 l/mp. Totodata, ANM a emis o avertizare meteo ... The post Atentie, vremea rea! Cod Portocaliu de vijelii in Banat appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, doua avertizari meteo Cod galben și portocaliu, care vizeaza și județul Cluj. Potrivit ANM, vremea ramane relativ calda dar vom avea parte de vijelii puternice și cantitați de apa importante. Potrivit ANM, prima avertizare meteo este de tip cod portocaliu…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua coduri de vreme extrema pentru urmatoarea perioada. In intervalul 15 septembrie, ora 14:00 – 16 septembrie, ora 21:00, in vestul, centrul și nord-vestul țarii, precum și in zonele de munte vor fi perioade cu averse torențiale, descarcari electrice,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare meteo de cod portocaliu de ploi abundente si furtuni puternice. Potrivit ANM, codul portocaliu este valabila in perioada 15 septembrie, ora 17.00 – 16 septembrie, ora 12.00. Local in Banat, Crișana, vestul Transilvaniei și nordul…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata Interval de valabilitate: 15 septembrie, ora 14:00 – 16 septembrie, ora 21:00 Zone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat, in vestul, centrul și nord-vestul țarii, precum și in zonele…

- Meteorologii au emis joi, 15 septembrie, noi avertizari de vreme severa in mai multe județe, printre care și Cluj. Astfel, in intervalul 15 septembrie ora 17:00 – 16 septembrie, ora 12:00, local in Banat, Crișana, vestul Transilvaniei și nordul Carpaților Orientali vor fi perioade cu averse…

- Meteorologii au emis, miercuri, doua avertizari de ploi, grindina și vant puternic valabil pentru jumatate de țara.Un cod galben de vant puternic a intrat in vigoare in aceasta dimineața la ora 10:00 și este valabil pana in aceasta seara la ora 22:00.In intervalul menționat vantul va avea intensificari…

- HARTA: Cod PORTOCALIU și GALBEN in județul Alba. Instabilitate atmosferica accentuata și ploi torențiale pana vineri seara ANM a emis o alerta de COD PORTOCALIU in Alba și mai multe județe, valabil din 15 septembrie ora 17:00, pana in 16 septembrie, ora 12:00. Potrivit meteorologilor, se va inregistra…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis pentru marți 26 iulie o avertizare cod portocaliu și cod galben de canicula pentru jumatate de țara. „Fenomene vizate: val de caldura in intensificare și disconfort termic accentuat. Marți, in Banat, Crișana, Oltenia și local in Muntenia și vestul Transilvaniei…