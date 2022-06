Voucherele de vacanta emise in anii precedenti mai pot fi utilizate pentru rezervari pana la 30 iunie 2022, a anuntat miercuri Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT). Conform sursei citate, OUG 131/2021, aparuta la sfarsitul anului trecut, prevede ca „perioada de valabilitate a voucherelor de vacanta emise in perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2020, indiferent de suport, se prelungeste pana la data de 30 iunie 2022”. In paralel, angajatii pot utiliza voucherele de vacanta emise in acest an, in cazul in care sumele au fost deja virate pe card. „Reamintim ca voucherele de vacanta…