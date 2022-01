Atenție! Vine un val de aer polar în România! Temperaturi de până la -10 grade Celsius Un val de aer polar aduce in Romania ninsori, viscol si temperaturi de pana la -10 grade Celsius, in urmatoarele zile. Meteorologii ANM au emis doua avertizari de cod galben de viscol și ninsori pentru perioada 22-24 ianuarie și 23-24 ianuarie, informeaza Antena3.ro In perioada 22-24 ianuarie vor fi viscol și ninsori insemnate cantitativ. Fenomenele meteo extreme se vor manifesta pana pe 24 ianuarie la ora 10:00. „In intervalul menționat, in Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, vantul va avea intensificari, cu rafale ce vor depași 80…100 km/h, va fi viscol, iar vizibilitatea redusa.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

