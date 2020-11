Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța ca, dupa o perioada de cateva zile in care vremea se va menține mai calda decat cea obișnuita pentru aceasta perioada, va avea loc o racire accentuata, incepand cu data de 20 noiembrie. De asemenea, ANM anunța ploi in perioada 21-24 noiembrie. Administratia Nationala de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua avertizari de cod galben de vant puternic si ploi abundente. Meteorologii au precizat ca Bucurestiul nu va fi ocolit de vant si ploi, iar vremea se va raci. Din aceasta seara de la ora 21:00 intra in vigoare codul galben de vant si ploi abundente.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, doua avertizari Cod galben de instabilitate atmosferica si ploi insemnate cantitativ, valabile pana miercuri dimineata in 39 de judete. Conform meteorologilor, pe parcursul zilei de marti, intre orele 10:00 - 18:00, instabilitatea atmosferica…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza. Vremea se schimba iar in București și in țara. Care sunt maximele și minimele din perioada urmatoare? Alerta meteo ANM: Vremea se schimba iar Meteorologii anunța ca temperaturile cresc! Maximele cresc ușor fața de cele…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani in regiuni din țara. In Transilvania, va ploua, pe arii extinse, dupa 25 septembrie. In Transilvania, pana in 25 septembrie, media regionala a valorilor maxime va fi de 24-26 de grade, caracterizand…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de instabilitatea atmosferica valabila in aproape toata tara incepand de joi, ora 12:00, pana vineri la ora 21:00. Potrivit meteorologilor, din a doua parte a zilei de joi in sud-vest, centru, nord-est si la munte, iar in noaptea de joi spre…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) prezinta prognoza de vreme in urmatoarele doua saptamani, pentru regiuni din țara. In Transilvania, vremea se racește și vin ploi. In Transilvania, vremea se va raci treptat pe aproape tot parcursul intervalului. La inceput, procesul va fi semnificativ,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a realizat prognoza pe urmatoarele saptamani și anunța ca in Romania temperaturile vor fi caniculare in majoritatea regiunilor saptamana aceasta, apoi urmeaza o saptamana marcata de instabilitate.In Banat, pana in weekend, vremea va fi ușor sub…