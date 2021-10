Atenție, viitori directori de școli! Vine PNL-istul Zîrnă, fost șofer la DGASPC Vrancea, să vă ia la întrebări! PNL-iștii din Consiliul Local Focșani au reușit sa iși impuna proprii oameni in comisiile de evaluare a probelor de interviu pe care le vor susține viitorii directori din unitațile de invațamant din municipiul reședința de județ – nici nu este foarte greu avand in vedere majoritatea oferita de anexa USR PLUS. Nu ca nu ar […] Articolul Atenție, viitori directori de școli! Vine PNL-istul Zirna, fost șofer la DGASPC Vrancea, sa va ia la intrebari! apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

