Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 94 cazuri noi de imbolnavire cu noul Coronavirus (24 pacienți au fost testați și diagnosticați in laboratoare private de analize și 4 pacienti au fost diagnosticați in unitați sanitare din alt…

- Direcția pentru Sanatate Publica a transmis autoritaților de la Casa Alba ca astazi, 29 noiembrie, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: 6490 persoane au fost confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei; 5057 persoane au fost vindecate Covid-19 de la inceputul…

- UPDATE Adolescentul a decedat. Starea lui era foarte grava, iar medicii au incercat sa-l resusciteze, insa fara succes. Se pare ca baiatul ar fi cazut de la o inalțime de aproximativ 15 metri. La locul incidentului se fac cercetari apoi vor fi audiați cei trei prieteni cu care baiatul a intrat in cladire…

- Marcela CHIRIȚA Am aflat cu tristețe ca LUCIAN MANAILESCU, poet, publicist, editor, ne-a parasitdupa o grea suferința pe care a suportat-o cu stoicism pana la final. Cei care l-am cunoscut și l-am apreciat, prieteni și mai puțin prieteni, regretam dispariția sa prea timpurie și ne exprimam compasiunea…

- Astazi, la Spitalul Judetean de Urgenta Buzau au ajuns 24 de tablouri prin proiectul „Spitale Color”. „Va anuntam, cu bucurie, ca la Spitalul Judetean de Urgenta Buzau au ajuns 24 de tablouri prin proiectul . Este vorba despre lucrari realizate, cu migala și frumos, de catre copii și tineri care au…

- Instituția Prefectului informeaza ca potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica Buzau, avand in vedere HG nr. 856/14.10.2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 15.10.2020, rata de infectare la nivelul județului este de 0,76/1000 de locuitori,…

- In ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 12 cazuri noi de persoane infectate cu SARS CoV-2, dintre acestea patru buzoieni fiind testați și diagnosticați intr-un laborator privat de analize; un pacient a fost diagnosticat intr-un laborator din alt județ, transmit reprezentanții…

- Copilul traversa trecerea pe trotineta.O femeie de 37 de ani, din Targu Jiu, in timp ce conducea un autoturism pe DN 56 A, in localitatea Rogova a accidentat un minor de 7 ani care se deplasa cu trotineta electrica pe trecerea de pietoni. In urma impactului a rezultat ranirea grava a minorului care…