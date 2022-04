Atenție! UNICEF și OMS semnalează creșterea cu 80% a numărului cazurilor de rujeolă și cere reluarea imunizării copiilor In primele doua luni ale lui 2022, comparativ cu aceeași perioada a anului 2021, numarul cazurilor de rujeola a crescut cu 79%, arata datele publicate de UNICEF și Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Aceasta creștere este pusa pe seama amanarii campaniilor de vaccinare in perioada pandemiei. Cele mai mari focare de rujeola raportate in ultimele 12 luni sunt in Somalia, Liberia, Yemen, Afgaistan si Coasta de Fildes. Au fost raportate 21 de focare majore de rujeola in aceasta perioada. In perioada pandemiei, campaniile de imunizare a copiilor au fost ignorate și, din pacate, in multe zone ele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

