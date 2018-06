Atenție unde vă bronzați: clientele unui salon din Timișoara, aproape să fie electrocutate. Măsura luată de Protecția Consumatorulului Mare grija la ce salon din Timișoara alegeți sa va bronzați. Clientele unui astfel de salon, deschis intr-unul dintre centrele comerciale din oraș, erau in pericol de a fi electrocutate. Asta dupa ce un solar avea crapaturi, iar viața clientelor era pusa in pericol. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Timiș a fost sesizat de catre […] Articolul Atenție unde va bronzați: clientele unui salon din Timișoara, aproape sa fie electrocutate. Masura luata de Protecția Consumatorulului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol: pressalert.ro

