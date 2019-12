Atenţie unde mâncaţi în oraş de sărbători! La Mamma Mia s-au găsit fire de păr în mâncare Clienții, chiar și cei fideli sau cei care opteaza pentru mancare la domiciliu și aleg Mamma Mia raman profund dezamagiți. Mesajele nemulțumitoare ale clienților curg pe pagina de socializare a restaurantului, insa nimeni nu a luat nicio masura pana acum. Asta chiar daca mai mulți clienți au postat pe retelele de socializare fotografii cu mancarea chiar si cu fire de par. “Personal neprofesionist” și “Mancare dezamagitoare” De luni bune, mai multe persoane iși scriu experiențele neplacute de care au avut parte atunci cand au optat sa intre in restaurantul Mamma Mia sau și-au facut comanda acasa.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

- Mancare dezamagitoare cu fire de par Mesajul unei tinere lasat pe pagina de socializare a fost de-a dreptul șocant. Clienta și-a comandat o supa crema de legume, insa nici prin cap nu i-ar fi trecut ca o sa primeasca cea mai dezgustatoare mancare. “Supa crema cu legume și cu > paroasa! Bucatarule…

