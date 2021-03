Atenție unde depozitați resturile vegetale! In data de 05.03.2021, polițiștii locali din cadrul Compartimentului Activitați Comerciale au fost sesizați in trafic, de catre un cetațean, ca pe str. Campului, in spatele Sc. Generale Nr. 13, din cartierul Trivale, se depoziteaza resturi vegetale de catre mai multe persoane ce locuiesc in zona caselor. Pentru a surprinde cele relatate, imediat au fost […] Articolul Atenție unde depozitați resturile vegetale! apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

