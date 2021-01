Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe roman a publicat pe site-ul propriu o informare adresata cetațenilor romani care doresc sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord dupa 1 ianuarie 2021, data de la care britanicii au parasit Uniunea Europeana. Condiții de intrare Cetațenii romani…

- Autoritațile din Belgia au impus restricții pentru persoanele care vin dintr-o zona roșie, printre care și Romania, dupa o ședere de minimum 48 de ore. Aceștia trebuie sa se izoleze la domiciliu sau intr-un...

- Iarna a inceput in forța in unele parți ale țarii! Meteorologii au emis cod galben de ninsori abundente și viscol. In timp ce in unii se bucura de zapada ca in povești, in alte locuri codul galben anunța ploi și vant puternic.

- Vin vesti rele de la meteorologii de la ANM: a fost emisa alerta meteo de COD GALBEN de ninsori abundente. E clar, iarna si-a intrat in drepturi deja! ANM a anuntat Cod galben de ninsori abundente Meteorologii de la Administratia Nationala de Meteorologie au emis alerta meteo. Este Cod galben de ninsori…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un nou Cod galben de ninsori abundente, valabil in 14 județe din Romania. Noua avertizare va fi in vigoare de miercuri ora 17.00 pana vineri ora 15:00. Meteorologii au transmis și o informare de ploi și vant pentru sudul, estul și centrul țarii. In sudul,…

- Vremea rea face ravagii in Italia. Mai multe regiuni sunt sub cod rosu din cauza inundatiilor si alunecarilor de teren. Raurile au iesit din matca, mai multe localitati au ramas izolate si cateva sute de familii au fost evacuate.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in Slovenia ca autoritatile au anuntat caderi masive de zapada. Portiuni de autostrada...

- Autoritațile din Alba au emis o avertizare prin sistemul RO-ALERT cu privire la nivelul de ridicat de raspandire a SARS-CoV-2. Cetațenii sunt sfatuiți sa respecte masurile sanitare pentru a nu-și pune viața in pericol. Atenție! Pe raza localitații dumneavoastra, nivelul de raspandire a SARS-CoV-2,…