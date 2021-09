Stiri pe aceeasi tema

- MAE informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei, Comunitatea Autonoma Andaluzia, despre existenta unui incendiu activ de vegetatie forestiera in provincia Malaga, in zona oraselelor Jubrique, Genaguacil, Estepona si Benahavis, ce afecteaza o suprafata de…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei, Comunitatea Autonoma Andaluzia, ca este un incendiu activ de vegetatie forestiera in provincia Malaga, in orasele Jubrique, Genaguacil, Estepona si Benahavis. Incendiul…

- Un incendiu devastator a cuprins sudul Spaniei și este greu de controlat. Aproape 1.000 de oameni au fost evacuați din zona stațiunii Estepona, iar mai multe drumuri, inclusiv o porțiune a autostrazii AP-7, au fost inchise din cauza flacarilor. Un pompier a murit in timpul intervențiilor dificile, scrie…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, luni, o atentionare de calatorie in Italia. In centrul și sudul Italiei se anunța doua zile de temperaturi ce pot ajunge la 45 de grade. Ministerul Afacerilor E...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care se afla permanent ori temporar, sau care intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul de Meteorologie elen (EMY) a emis ...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Bulgaria, unde sunt in vigoare Coduri rosu și portocaliu de canicula pana marți. Ministerul Afacerilor Externe informeaza...

- Pompierii din Mureș intervin sambata dimineața pentru lichidarea unui incendiu de vegetație uscata și gunoi menajer, care a izbucnit vineri la pranz pe o strada din orașul Luduș. Potrivit ISU Mureș,...

- Un incendiu care s-a raspandit pe circa 500 de hectare de vegetatie, sambata, in zona muntelui Alaric din sud-vestul Frantei, a provocat pene de curent, timp de aproape o ora, in mai multe regiuni din Spania si Portugalia, conform unui comunicat emis de Reteaua franceza de transport a energiei electrice…