- Romanii care merg in Grecia sunt avertizați de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ca țara este sub alerta meteo de ploi puternice, furtuna și grindina. Serviciul Național de Meteorologie elen a emis o avertizare meteorologica valabila in cea mai mare parte din centrul și nordul teritoriului. Ministerul…

- Grecia inregistreaza din nou o creștere majora a cazurilor de imbolnaviri cu coronavirus. Creșterea vine dupa ce Grecia a inregistrat mai multe saptamani de scadere a numarului de cazuri de infectari cu Covid-19. Majoritatea restricțiilor anti-pandemie au fost eliminate ca urmare a scaderii numarului…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis vineri noi avertizari de vreme rea. Potrivit meteorologilor, 25 de județe vor fi sub avertizare Cod portocaliu de ploi torențiale, furtuni și grindina, pana sambata dimineața. Vineri intre orele 10.00 – 23.00 este in vigoare o alerta…

- Elvetia si partea sudica a Germaniei au fost afectate de furtuni puternice, insotite de ploi abundente care, la Stuttgart, au provocat blocaje partiale ale transporturilor, au declarat marti autoritatile locale, potrivit AFP. Intemperiile nu au provocat pana acum nicio victima in Germania.…

- Potrivit unui comunicat al MAE, citat de Agerpres, atentionarea este valabila in intervalul 7 – 10 iunie, dupa cum urmeaza: – luni, 7 iunie – regiunile Macedonia, Tracia, in principal dupa-amiaza si seara; – marți, 8 iunie – regiunile Macedonia, Tracia, Epir, Tesalia, la pranz si dupa-amiaza; – miercuri,…