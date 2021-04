Atenție, turiști! Sarmizegetusa Regia își închide marți porțile Administratorii sitului arheologic Sarmizegetusa Regia ii informeaza pe turiști ca situl va fi inchis in cursul zilei de marți. Aici urmeaza a fi taiați doi fagi. In situl arheologic Sarmizegetusa Regia – Gradistea de Munte vor fi taiati doi fagi situati in interiorul fortificatiei, pe terasa a IV-a. Demersul este impus de starea lor de degradare accentuata, iar in cazul unei caderi necontrolate s-ar pune in pericol atat integritatea vizitatorilor sitului (arborii se afla pe traseul principal de vizitare), cat și vestigiile din imediata vecinatate a arborilor. „Starea majoritatii monumentelor… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

