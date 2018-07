Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul elen de Meteorologie a declarat "cod rosu" de vreme nefavorabila, pentru ziua de 27 iunie 2018.Sunt prognozate averse de ploaie si furtuni insotite de grindina la nivel local,…

- E jale! Codul Rutier prevede asta, atentie! Planul de amenzi e din nou la moda. N-ai asta in masina – platesti 525 lei Conform Codului Rutier, pentru a fi condus pe drumurile publice, orice autovehicul trebuie dotat cu trusa medicala. Mulți dintre șoferi nu știu insa ce trebuie sa conțina trusa cu pricina.…

- Se pregatesc amenzi usturatoare pentru soferii care isi atarna iconite de oglinda retrovizoare. Șoferii trebuie sa scoata din buzunar intre 1.300 si 2.900 de lei daca vor incalca aceasta regula. Oamenii legii, avand de partea lor Codul Rutier, spun ca se obtureaza vizibilitatea. Toate aceste…

- Se intampla in Romania. Se pregatesc amenzi usturatoare pentru soferii care isi atarna iconite de oglinda retrovizoare. Șoferii trebuie sa scoata din buzunar intre 1.300 si 2.900 de lei daca vor incalca aceasta regula. Oamenii legii, avand de partea lor Codul Rutier, spun ca se obtureaza vizibilitatea.…

- Se iau masuri dure inpotriva soferilor care isi atarna in parbriz iconite, cruciulite si alte obiecte care reduc vizibilitatea. Politistii spun ca toate accesoriile agatate de oglinda retrovizoare sau puse pe bordul masinii sunt periculoase pentru soferi, in conditiile in care obstructioneaza vederea…

- Vești proaste pentru șoferii carora le place sa-și atarne cruciulițele și iconițele de oglinda retrovizoare sau pe bord. Toate aceste accesorii sunt periculoase pentru șoferi, spun specialiștii, in condițiile in care obstrucționeaza vedere și pot duce la producerea unor accidente rutiere. Tocmai din…

- Atunci cand cineva isi va cumpara o mașina rulata, persoana respectiva va fi obligata, potrivit noii legi, sa anunte tranzacția in termen de 90 de zile de la data dobandirii vehicului, scrie evz.ro. Neanuntarea autoritatilor in timp util cu privire la tranzactie va atrage o amenda usturatoare, de…

- Mare atenție, șoferi. Noua prevedere din codul rutier, care va fi valabila din 20 mai, face problematica achizitionarea unei mașini la mana a doua, iar nerespectarea acesteia va fi sanctionata drastic.