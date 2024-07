Stiri pe aceeasi tema

- Sute de ii și camași tradiționale sunt cusute anual intr-o localitate olteana in care ia se sarbatorește, in mod oficial, de jumatate de veac. Fiii satului vin și de peste mari și țari, imbraca ia cusuta de bunica și se prind mandri in hora satului. Cu cat iți poți cumpara de aici o ie.

- Din pricina schimbarilor climatice, țanțarul-tigru se raspandește intr-un ritm alarmant. A fost descoperit in 12 țari din Europa, printre care și Romania.Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, ECDC, anunța ca aceste insecte s-au stabilit deja in Romania, Austria, Bulgaria, Croația,…

- Numarul cazurilor de febra denga si al bolilor transmise de tantarilor sunt in creștere in Europa, una dintre cauze fiind legata de schimbarile climatice, a avertizat marti Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC), informeaza AFP, citata de Agerpres.Astfel, in 2022 au fost semnalate…

- Partidele de centru-dreapta și de extrema-dreapta se așteapta sa obțina cel mai mare numar de locuri la alegerile de duminica din Uniunea Europeana in țarile cele mai populate precum Germania, Franța, Italia, Spania și Polonia, potrivit informațiilor furnizate de POLITICO. Franța a marcat aceasta tendința…

- Planta care poate fi letalaMulți romani nu cunosc toxicitatea acestei plante spectaculoase și adesea se pozeaza langa ea in vacanțe. Unii sunt atat de impresionați de florile ei roz, incat doresc sa o achiziționeze pentru a o ține acasa.Este vorba despre leandru, o planta des folosita ca element decorativ…

- Comitetul pentru medicamente de uz uman (CHMP) din cadrul Agentiei Europeane a Medicamentului (EMA) a recomandat pozitiv vineri un vaccin monovalent al producatorului francez Valneva, primul din Uniunea Europeana (UE) pentru protejarea adultilor impotriva bolii cauzate de virusul Chikungunya transmis…

- Conform concluziilor unui nou studiu, publicat in revista Environmental Science and Technology, aerul din interiorul mașinilor ar putea fi la fel de daunator sanatații ca și aerul poluat din exterior, transmite New York Post. Aerul din mașina ar putea fi contaminat cu substanțe potențial cancerigene…

- Europa se afla in plina epidemie de tuse convulsiva, o boala extrem de contagioasa care a explodat in ultima perioada din cauza ratei scazute de vaccinare. Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor trage un mare semnal de alarma.