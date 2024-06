Atentie, trafic aglomerat pe Autostrada A4 si DN 39 – Agigea – Eforie! Recomandarile politistilor

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada martie ndash; mai a.c., politistii Serviciului Siguranta Scolara si Prevenirea Criminalitatii din cadul IPJ Constanta au desfasurat o serie de activitati informativ ndash; preventive in randul tinerilor, avand ca scop siguranta online.Actiunile derulate se circumscriu campaniei de prevenire…

- Este aglomerație, miercuri, pe autostrada Deva-Nadlac, pe sensul Nadlac spre Deva, la nodul rutier din localitatea Margina, județul Timiș, unde s-a format o coloana de 2,5 kilometri. Polițiștii recomanda folosirea rutelor alternative.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 10.04.2024, vor fi efectuate mai multe lucrari de reparatii pe drumurile nationale si autostrazile tarii.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 10.04.2024, vor fi efectuate…

- Astazi, la orele diminetii, in intersectia de la Dacia, municipiul Constanta, masinile parcate neregulamentar sunt ridicate de masinile de interventie ale primariei. A devenit o obisnuinta ca intersectia de la Dacia sa fie aglomerata de parcarile facute in mod neregulamentar, inclusiv la trecerile de…

- Un accident rutier a avut loc astazi la intrare in municipiul Constanta dinspre Lazu. Din primele informatii un motociclist si un autoturism au fost implicate. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili care sunt imprejurarile in care s a petrecut accidentul. Traficul este ingreunat in zona din…

- In perioada 30.03.2024 ndash; 07.04.2024 se vor desfasura sase transporturi cu depasiri agabaritice pe traseul:Agigea ndash; DN39 A4 ndash; DN2A ndash; Giugeni ndash; Urziceni ndash; DN2 ndash; DN Centura Bucuresti ndash; A3 ndash; Ploiesti ndash; DN1 ndash; Centura de Vest Ploiesti ndash; DN1 ndash;…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 26 martie, se vor efectua 10 transporturi agabaritice pe urmatoarele trasee: la orele 18:00 si 20:00, se vor pune in miscare 2 transporturi agabaritice pe ruta: Agigea ndash; DN 39A ndash; DN 39 ndash; A4 ndash; DN…