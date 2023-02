Atenție! Țigările electronice măresc riscul unor boli grave, mai ales de Covid Tinerii sanatoși care folosesc țigaretele electronice au un risc mai mare de a face Covid in forma severa, potrivit unui recent studiu. Iata și explicațiile. Potrivit unui recent studiu, citat de The Sun, tinerii, cu o stare buna de sanatate, care folosesc țigaretele electronice s-ar expune unui risc mai mare de a face o forma severa de Covid. Concret, persoanele care fac Covid prezinta o inflamație pulmonara majora, ceea ce poate antrena complicații cardiovasculare persistente. Pentru a ajunge la aceasta concluzie, cercetatorii au analizat datele aparținand unui numar de 45 de nefumatori, 30… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

