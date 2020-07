Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile belgiene au revizuit condițiile de intrare pentru cetațenii care intra in Belgia in scop turistic, iar Romania a fost inclusa in „zona portocalie”. Persoanelor care vin din Romania li se...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța noi condiții de calatorie impuse de Belgia, care au intrat in vigoare de duminica. Romania este inclusa in zona portocalie, iar persoanelor care intra din Romania in Belgia li se recomanda „vigilența crescuta privind raspandirea COVID-19”. „Condițiile de intrare…

- MAE precizeaza ca duminica autoritatile belgiene au anuntat noile masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul regatului, masuri care au intrat deja în vigoare, imediat dupa momentul publicarii acestora. Conditiile de intrare vizeaza clasificarea statelor de provenienta a persoanelor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizeaza cetatenii care calatoresc in Belgia ca tara noastra a fost inclusa in zona portocalie, iar autoritatile din regat pot stabili masuri si recomanda vigilenta crescuta.MAE precizeaza ca duminica autoritatile belgiene au anuntat noile masuri privind…

- Autoritatile romane informeaza ca Austria a emis, la data de 10 iulie, ordonanța prin care au fost actualizate condițiile de intrare pe teritoriul sau. Astfel, accesul persoanelor provenind din Romania cu destinația Republica Austria este posibil numai daca acestea detin un test biologic molecular SARS-COV-2…

- Ministerul de Externe a transmis, vineri seara, noi precizari cu privire la accesul in Austria al cetatenilor provenind din Romania. Este nevoie de un test negativ pentru coronavirus si dovada cazarii, daca persoanele nu domiciliaza in Austria. Daca nu exista test de coronavirus negativ, se aplica izolarea…

- Creșterea cazurilor de coronavirus din Romania ar putea sa determine autoritațile din Grecia sa inchida granițele pentru romani, iar reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe susțin ca acestea pot modifica fara preaviz condițiile de intrare pe teritoriul național.

- Reprezentantii Ministerului de Externe de la Bucuresti le-au solicitat autoritatilor elene sa identifice solutii, pentru a fluidiza circulatia in punctul de trecere a frontierei dintre Bulgaria si Grecia Kulata-Promachonas. Romanii au asteptat ore in sir, apoi a fost creat un flux separat pentru autoturismele…