ATENȚIE! Temperaturi de peste 44 de grade în țara preferată de români vara! ​Grecia a avut una dintre cele mai calde zile din ultimii ani, maximele depășind +44 de grade. Și la Atena s-au depășit +40 de grade, iar complexul Acropole a fost inchis pentru scurt timp, la miezul zilei. Valuri de caldura precum cel de acum s-au mai inregistrat in iulie 1987, 2000 și 2007.

