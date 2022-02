Pe Internet exista site-uri care copiaza identitatea vizuala a unor companii bancare, magazine online sau platforme de tip marketplace, dar care in realitate gazduiesc pagini de phishing, potrivit unui comunicat postat luni, pe Facebook, de Directoratul National de Securitate Cibernetica. „Atentie la site-urile care gazduiesc pagini de #phishing ce copiaza identitatea vizuala a unor branduri cunoscute in Romania, din zona bancara, magazine online ori platforme de tip marketplace! Prietenii de la ProDefence au identificat in weekend doua astfel de initiative frauduloase care se folosesc de branding-ul…