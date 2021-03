Ministerul Transporturilor propune printr-un proiect de Hotararea de Guvern modificarea reglementarilor de lucru la casele de bilete și in tren, in vederea acordarii reducerii de 50% pentru transportul pe calea ferata a studenților, in conformitate cu dispozițiile OUG nr. 8/2021. Dancila a ramas uimita: NU am vorbit niciodata cu presedintele Iohannis In cadrul proiectului de hotarare de guvern de modificare a normelor metodologice s-a specificat care este reducerea la transport de care beneficiaza studenții, respectiv legitimații de calatorie cu tarif redus 50% (50% din tariful de transport…