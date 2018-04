Atenţie sporită investiţiilor Atentie sporita investitiilor Premierul Viorica Dancila a afirmat miercuri ca Guvernul va acorda în perioada urmatoare o atentie sporita investitiilor. În acest sens, urmeaza sa fie modificate Legea parteneriatului public-privat si cea a achizitiilor publice, a adaugat sefa executivului, într-o emisiune televizata. Referindu-se la salarii, Viorica Dancila sustine ca acestea au crescut. Viorica Dancila: "În sanatate, numai la 1 martie anul acesta, au crescut salariile cu procente cuprinse între 75% si 120%. În educatie,… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bucuresti, 11 apr /Agerpres/ - Guvernul va acorda in perioada urmatoare o atentie sporita investitiilor, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. "Ne propunem ca in perioada urmatoare sa acordam o atentie sporita investitiilor si, in acelasi timp (...), sa devenim un pol regional din mai multe…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat miercuri, comentand cele mai recente date ale INS, ca nu se poate vorbi despre scaderi salariale, ci de cresteri ale salariilor. "Sa lamurim un lucru: nu putem vorbi despre scadere. Vorbim despre cresteri salariale. Am citit raportul dat de Institutul…

- Premierul Viorica Dancila este invitata in aceasta seara, incepand cu ora 21.00, la Antena 3. Tot azi expertii europeni au criticat dur legile Justitiei adoptate de Parlament si sustinute de Guvern.

- "Legea salarizarii unice prevede o crestere a salariului de incadrare care poate ajunge pana la 170-, dar si o limitare a sporurilor acordate angajatilor din sistem la 30- la nivel de ordonator principal de credite, care trebuie respectat. Este pentru prima oara cand salariile de incadrare cresc la…

- "Nu a fost facuta nicio evaluare, nu putem vorbi despre o remaniere" Premierul Viorica Dancila a infirmat, joi, o posibila remaniere guvernamentala, asa cum s-a vehiculat în spatiul public, si a reafirmat ca orice evaluare a membrilor Cabinetului pe care îl conduce se va face în…

- Guvernul discuta proiectul de lege privind ordinea publica, care iși propune intarirea statutului polițiștilor, in relația cu cetațenii. Premierul Viorica Dancila a declarat, in ședința de Guvern, ca polițiștii au nevoie de o autoritate mai mare in fața celor care incalca legea, dar și de o clarificare…

- Guvernul doreste dezvoltarea programelor de alimentare cu apa curenta Guvernul va aproba în scurt timp bugetul fondului de mediu, ceea ce va duce la dezvoltarea programelor de alimentare cu apa curenta si canalizare, în zonele în care acestea nu exista, a anuntat ministrul…

- Premierul Viorica Dancila a admis luni ca au existat probleme generate de legea salarizarii și a dat asigurari ca Guvernul va gasi soluții pentru a remedia aceste `defecțiuni”. „Eu cred ca cele patru elemente care au stat la baza legii salarizarii au fost indeplinite și aici ma refer la pentru…