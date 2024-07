Autoritațile recomanda atenție sporita in ceea ce privește viespile care pot reprezenta un pericol uriaș in condițiile meteo extreme din ultimele zile. Insectele pot fi iritate de vremea caniculara și pot ataca neprovocate. Aceasta avertizare vine in contextul unei perioade de temperaturi ridicate și condiții meteorologice extreme, iar autoritațile indeamna cetațenii sa respecte sfaturile de [...] The post Atenție sporita in ceea ce privește viespile care pot reprezenta un pericol uriaș pe timp de canicula first appeared on Partener TV .