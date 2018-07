Stiri pe aceeasi tema

- Luni, in timp ce se deplasa spre Finlanda pentru summitul cu președintele american Donald Trump, avionul prezidențial al lui Vladimir Putin ar fi patruns fara permisiune pe un segment din spațiul aerian al NATO, susțin autoritațile estoniene, potrivit The New York Times, citat de Digi24.ro.

- Avioane de vanatoare turce au patruns neautorizat in spatiul aerian al Greciei, in ceea ce pare a fi un act de intimidare dupa ce justitia elena a eliberat militari turci acuzati de implicare in tentativa de lovitura de stat din 2016, informeaza ekathimerini.com.

- Spatiul aerian al statului Singapore va fi restrictionat pe perioada summitului la care participa presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-Un, potrivit unei notificari din partea Organizatiei Internationale a Aviatiei Civile si Administratiei Federale a Aviatiei din SU

- Spațiul aerian din Singapore va fi restricționat in timpul summitului dintre Donald Trump și Kim Jong-un, au anunțat miercuri Organizația Aviației Civile Internaționale (ICAO) și Administrația Federala a Aviației din SUA (FAA), scrie Reuters.

- Coreea de Nord a fost de acord sa nu se angajeze in activitati periculoase pentru aviatie fara a avertiza in prealabil, a declarat joi un oficial al agentiei de aviatie a ONU, o asigurare ce ar putea conduce la reluarea zborurilor marilor companii aeriene prin spatiul aerian nord-coreean, relateaza…