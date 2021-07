Potrivit unei informari a poliției prahovene, maine, 6 iulie a.c., „in Azuga, intre orele 10:00-13:00, se vor monta doua grinzi de pe partea stanga a podului de pe DN1, Ploiești-Brașov, in zona km 135 + 332 m, peste paraul Azuga. In intervalul menționat, se va inchide total podul timp de trei ore, urmand ca, in acest interval de timp, circulația sa se desfașoare alternativ pe podul metalic”.