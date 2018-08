ATENTIE! Soferii bauti si vitezomanii au umplut soselele judetului! Ce este de facut?

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii rutieri aflati in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza localitatii Maracineni, au depistat in trafic pe drumul judetean 203 K un conducator auto in varsta de 58 de ani, din Buzau, care prezenta halena alcoolica.

- In ultimele 2 zile, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, iar ca urmare a neregulilor constatate au fost aplicate peste 138 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 45.000 de lei. Cei mai multi…

- SECURITATE DE GRAD ZERO! Infern, fatalitate, coșmar, asta este pesta porcina africana pentru fermele romanești! O lupta acerba! Nenorocirea s-a extins cu iuțeala de fulger la alte trei județe: Braila, Constanța, dar și Bihor. ANSVSA a avertizat, la sfarșitul saptamanii trecute, ca pesta porcina africana…

- Actiunile intense ale politistilor si mediatizarea cazurilor cu soferi care pleaca la drum dupa ce au consumat bauturi alcoolice sau care nu au permis de conducere par sa nu aiba un efect prea mare. Si asta pentru ca la fiecare sfarsit de saptamana apar alte si alte situatii similare, iar zilele ...

- Ieri, 30 mai 2018, in jurul orei 21.30, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Campeni, in timp ce actionau impreuna cu politistii rutieri din Campeni, pe DN 74, pe raza orasului Campeni, l-au depistat pe un tanar de 23 de ani, din Ramnicu Sarat, judetul Buzau, in timp ce conducea un autoturism avand…

- Se iau masuri dure inpotriva soferilor care isi atarna in parbriz iconite, cruciulite si alte obiecte care reduc vizibilitatea. Politistii spun ca toate accesoriile agatate de oglinda retrovizoare sau puse pe bordul masinii sunt periculoase pentru soferi, in conditiile in care obstructioneaza vederea…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera au actionat pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere in randul participantilor la trafic.Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 185 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 50.000 de lei.

- Soferii care vor fi prinsi in trafic de politisti la volanul unor masini cu Inspectia Tehnica Periodica expirata vor ramane fara talon si fara placutele de inmatriculare si vor fi amendati, fara drept de circulatie. Acelasi lucru este valabil si daca masina a fost cumparata sau vanduta, dar nu a fost…