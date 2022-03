Atenție, șoferi! Vor intra în vigoare restricții de circulație pe două străzi din Timișoara Comisia de Circulație din Primaria Timișoara a luat cateva masuri care vizeaza traficul din oraș. Astfel, Comisia a decis inchiderea traficului rutier pe str. Romulus, pe tronsonul cuprins intre str. Remus și str. Gh. Doja, incepand cu data de 28 martie (ora 08:00) pana in data de 4 aprilie, in vederea executarii lucrarilor de reparații […] Articolul Atenție, șoferi! Vor intra in vigoare restricții de circulație pe doua strazi din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

