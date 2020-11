Atenție, șoferi! Vizibilitate redusă în Cluj, din cauza ceții

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Române informeaza ca, la aceasta ora, ceata reduce vizibilitatea în trafic sub 200 metri si, izolat, sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judetele Arges, Arad, Bihor, Constanta, Tulcea, Braila, Ialomita, Brasov, Harghita, Gorj, Dolj, Olt, Cluj, Satu Mare, Timis si Teleorman.

Conducatorii auto care se deplaseaza în aceste zone sunt sfatuiti sa sporeasca atentia la volan, sa reduca viteza, sa evite manevrele riscante în trafic, sa foloseasca… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

