- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca marți dimineața sunt semnalate condiții de ceața, vizibilitatea fiind redusa sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din țara.

- "Pe mai multe artere rutiere de pe raza judetelor Ilfov, Constanta, Ialomita, Calarasi si Valcea, ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri", se precizeaza intr-un comunicat al Centrului Infotrafic.Soferii sunt sfatuiti sa utilizeze in mod corespunzator…

- Un carambol s-a petrecut pe DN1, la ieșirea din Brasov spre Predeal, pe podul de la Darste. Potrivit celor mai recente date, au fost implicate 17 masini. Șoferii ar fi pierdut controlul din cauza poleiului de pe carosabil.

- Opt mașini, doua TIR-uri și o autocamioneta s-au ciocnit, fapt pentru ca circulația a fost blocata. ”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe autostrada A3 Turda-Borș, la kilometrul 15, in zona localitații Turda, județul Cluj, s-a produs un accident rutier, in…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anunțat ca, la aceasta ora, ceața afecteaza vizibilitatea in trafic sub 50-100 de metri, pe tronsoanele cuprinse intre km. 10-15 , 23-35, 160-162, pe A2 București-Constanța. De asemenea și pe A4 Ovidiu –Agigea, se circula in condiții…

- Centrul Infotrafic avertizeaza ca miercuri dupa-amiaza se circula in condiții de ceața, cu vizibilitate redusa, pe un tronson al autostrazii Sibiu-Deva și pe mai multe drumuri din județul Cluj.

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, duminica dimineata, sunt semnalate conditii de ceata, care reduce vizibilitatea in trafic pe alocuri intre 150 si 200 de metri pe Autostrada A1 Sibiu - Deva, pe tronsonul kilometric 334 - 400, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca ceața reduce vizibilitatea in trafic sub 150 de metri pe Autostrada A1 Sibiu – Holdea. Pe tronsonul 238-316 și pe tronsonul kilometric 316 – 412 si A10 Sebeș -Turda, este ceața densa, Vizibilitatea este sub 150-200 m. Conducatorii…